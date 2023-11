Eziolino Capuano, allenatore del Taranto, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare del Napoli e di Garcia. Ecco cosa ne pensa:

“Quando un allenatore incomincia a perdere delle certezze perché la società gliele toglie significa che è al capolinea. Il mio pensiero però non è riferito solo a Garcia nello specifico, ma il mio è un discorso in generale. Garcia qualche difficoltà l’ha avuta, è bravo e non è facile venire dopo Spalletti”.