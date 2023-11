Calcio e Finanza – Domani la Uefa distribuirà una percentuale dei premi per la Champions, al Napoli 12 milioni

Come riportato da Calcio e Finanza domani la Uefa distribuirà una percentuale di premi alle 32 squadre partecipanti alla Champions. I premi si dividono sulla base di 284,55 milioni totali, di cui 134,4 milioni per i bonus risultati e 150,15 milioni per il market pool. In totale le squadre italiane incasseranno 34,7 milioni di euro in totale, con il Napoli che guadagnerà più di tutte. La squadra di Aurelio De Laurentiis guadagna 12,4 milioni influenzato dalla vittoria dello Scudetto della scorsa stagione. Dopo la squadra azzurra c’è l’Inter con 9,93 milioni, la Lazio con 8,83 milioni e infine il Milan con 3,56.