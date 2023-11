Biglietti Real Madrid-Napoli, posticipata a domani la vendita dei biglietti del settore ospiti

La Ssc Napoli, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso noto che la vendita per i biglietti della partita Real Madrid-Napoli, in programma il giorno mercoledì 29 novembre, è stata sospesa e verrà posticipata. Il motivo di questa decisione non è stato reso noto all’interno della nota. “SSC Napoli comunica che, per ragioni di natura tecnica, la vendita dei biglietti per il settore ospiti della partita Real Madrid-Napoli del 29/11/2023 h 21:00 è sospesa e verrà riprogrammata appena possibile”. Stando a quanto si apprende dal TicketOne, la vendita partirà domani 3 novembre alle ore 15.