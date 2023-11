Ansa – Verso Salernitana-Napoli: la probabile formazione dei granata

Secondo quanto riporta Ansa, continua la preparazione della Salernitana in vista del derby di sabato contro il Napoli. Inzaghi dovrebbe riproporre il 4-3-3 schierato martedì in Coppa Italia contro la Sampdoria. Dovrà fare a meno dello squalificato Gyomber ma ritroverà in difesa Fazio. Davanti Dia è sicuro di in una maglia, Cabral, Ikwuemesi, Candreva e Tchaouna si contendono le altre due disponibili. Da capire, inoltre, se Simy rientrerà tra i convocati: il nigeriano ha esordito in Coppa Italia ma non è stato ancora inserito in lista dalla Salernitana. In mediana spazio a Coulibaly con Bohinen e Maggiore. Domani è prevista la seduta di rifinitura e la conferenza stampa pre-gara di Inzaghi.