Repubblica, menzione negativa per Rrahmani, Difesa da rivedere

L’edizione odierna del quotidiano la Repubblica evidenzia i problemi tattici e difensivi del Napoli di Garcia contro il Milan.

Questo quanto di legge: “La doppietta di Giroud ha aperto nuove ferite. La prestazione di Rrahmani non è passata inosservata, tanto che Garcia ha deciso di sostituirlo all’intervallo, La prova del kosovaro non è piaciuta, Blindare Meret, una delle priorità. Il tecnico proverà a farlo senza stravolgimenti: ripartirà dal 4-3-3 e le scelte sembrano scontate. Ostigard in coppia con Rrahmani, Di Lorenzo intoccabile a destra, a sinistra potrebbe tornare Olivera. Il ritorno di Anguissa dal primo minuto potrebbe aiutare, le risposte definitive arriveranno sabato all’Arechi”.