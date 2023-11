Repice: “Critiche al Napoli? A Roma stanno peggio. Dico una cosa ai tifosi del Napoli”

In un’intervista a Radio Marte, l’apprezzatissimo radiocronista Francesco Repice ha parlato del Napoli di Rudi Garcia.

Ecco le sue parole: “Inutile girarci intorno: se anche metti Raspadori trequartista alle spalle della prima punta, fa l’attaccante. Il trequartista è uno stato dell’anima, secondo me, più che un ruolo. Il pareggio di domenica? Al Napoli è mancato l’equilibrio ed il Milan ha avuto opportunità anche nella ripresa, con la discesa di Leao e il colpo di testa di Calabria, però Garcia ha ragione quando dice una cosa: bisogna capire che non si gioca da soli, dall’altra parte ci sono anche gli avversari”.

Poi Repice ha continuato: “Il Napoli ha abdicato allo Scudetto? Credo di no. E presto per una critica definitiva. Ricordo a me stesso, prima ancora che a tutti, che nelle ultime tre giornate stiamo sempre a dire: ‘Tutto può ancora succedere’. Siamo all’undicesima e bisogna giocare molto, ci sono squadre come la Roma che se la passano peggio e devono recuperare mezza rosa, mentre il Napoli deve recuperare il solo Osimhen. Un giocatore non vale l’altro. Aspetto che Anguissa torni in condizione atletica e fisica ideale. Ai tifosi del Napoli dico di attendere, prima di dare Un giudizio”.