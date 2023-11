Pochesci: “Garcia sta soffrendo l’ambiente Napoli. Ha avuto la presunzione di cambiare le cose”

Durante la trasmissione “Si Gonfia la Rete”, in onda su Radio CRC, l’allenatore Sandro Pochesci ha detto la sua in merito alla situazione in casa Napoli, in particolare su Rudi Garcia.

Queste le sue parole: “Garcia sta soffrendo l’ambiente Napoli, non riesce ad entrare nella testa del gruppo. Ha voluto trasformare le idee della squadra smontando le loro certezze ed ha sbagliato. È entrato in un gruppo vincente e ha avuto la presunzione di dire adesso si fa come dico io. Secondo me doveva iniziare così come il Napoli aveva finito per poi modificare alcune cose, gradatamente. Poi, la cessione di Kim ha indebolito il Napoli perché non è stato sostituito adeguatamente. E in tutto ciò mettiamoci pure che Garcia non è tutelato dalla società. Deve fare di testa sua, non deve ascoltare nessuno perché se vuole fare una trasformazione deve farla fino alla fine. Se crede in un giocatore deve dargli fiducia fino alla fine perché un calciatore non si cambia alla fine del primo tempo. Un allenatore che porta delle idee deve morire con le sue idee e se deve andare a fondo deve farlo con le sue convinzioni, non con le idee degli altri”.