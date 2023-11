Corbo: “De Laurentiis? Il figlio ha più coraggio del padre”

Il giornalista Antonio Corbo è intervenuto a Radio Marte per parlare di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli.

Ecco le sue parole: “Rudi Garcia rischia ancora l’esonero? De Laurentiis non lo manderà via, perché gli costerebbe troppo e perché licenziare il tecnico francese significherebbe innanzitutto riconoscere pubblicamente l’errore che lo stesso patron ha commesso nel momento in cui lo ha scelto”.

Poi Corbo ha continuato: “Il Bari e la FilmAuro pesano tanto sul Napoli? Il Bari sta andando bene perché ha deciso di cambiare in panchina, seppur in ritardo. Inizialmente, i dirigenti pugliesi hanno voluto confermare l’allenatore Mignani, per poi esonerarlo in ritardo. Alla fine, hanno preso Marino e le cose, ora, stanno andando meglio, tant’è che ha vinto in trasferta. Il figlio di De Laurentiis, evidentemente, ha più coraggio del padre”.