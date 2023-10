Scontri Napoli-Milan: ecco la decisione del Giudice Sportivo

Dopo la gazzarra avvenuta al Maradona domenica sera tra le rispettive tifoserie, è arrivata la decisione del Giudice Sportivo: multa di 15mila euro al Milan e una multa di 12mila euro al Napoli. Di seguito il comunicato ufficiale:

“Ammenda di euro 15.000,00: alla Società MILAN per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, causando un’interruzione della gara da parte dell’Arbitro per più di un minuto; per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; per avere, infine, al 31° del primo tempo, intonato un coro becero nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art.29, comma 1 lett.b) CGS.

“Ammenda di euro 12.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato cinque fumogeni e alcune bottigliette di plastica nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, causando con i fumogeni un’interruzione della gara da parte dell’Arbitro per più di un minuto; per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato un fumogeno e due bottigliette in plastica, nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art.29, comma1 lett.b) CGS”.