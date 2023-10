Repubblica – Napoli, Rudi Garcia sotto esame: il piano di ADL

Tornano i dubbi di ADL per la panchina azzurra. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il patron azzurro tiene sotto esame Rudi Garcia e l’ipotesi del cambio allenatore non è ancora svanita. Il francese è ora sotto esame, è la decisione finale sarà presa proprio prima della sosta per le Nazionali. Questo quanto riportato dal quotidiano, oggi in edicola:

“Antonio Conte ha lasciato la porta socchiusa (“Non mi piace prendere in corsa le squadre”) e solo in caso di tracollo degli azzurri si renderebbe disponibile in tempi brevi, per salvare alla disperata il salvabile. Un traghettatore non si acconterebbe di firmare solo per sei mesi e chiederebbe garanzie pure per la conferma nella prossima stagione, condizionando i progetti futuri del club. Per questo evitare l’esonero di Garcia è la priorità. Resta il fatto che la pazienza di De Laurentiis ha un limite che considera la squadra molto forte e non accetta quindi di vederla nei pasticci. Per questo motivo Garcia deve darsi una mossa e continuerà a essere sotto esame, a cominciare dal derby di sabato a Salerno”.