Il Napoli torna a lavoro per preparare il match contro in trasferta contro la Salernitana. Secondo quanto riportaro da Il Mattino, oggi in edicola, per il derby campano Garcia ha in mente un cambio modulo. Garcia pensa di schierare Simeone dal primo minuto facendo riposare così Giacomo Raspadori. L’obiettivo è quello di dare minuti all’argentino e permettere a Jack di riposarssi in vista della sfida di Champions e contro l’Empoli.