Il Mattino – Napoli, ai tifosi la rimonta e il pareggio non bastano

Domenica il Napoli campione di Italia non è andato oltre il pareggio con il Milan di Pioli. I partenopei dopo aver recuperato lo svantaggio di due gol hanno provato l’assalto finale per conquistare i tre punti e la vittoria. La rimonta dà speranze alla squadra e al tifo che non tutto sia perduto, ma è davvero così?

Secondo quanto riportato da Il Mattino, oggi in edicola, l’umore della piazza azzurra non è dei migliori. Le critiche a Garcia e al suo atteggiamento infiammano gli animi dei tifosi azzurri che non vedono mordente e poca preparazione delle partite. Le scelte tecniche e le successive sostituzione nel corso della gara non piacciono ai sostenitori. La rimonta e la ferocia di vincerla non basta, l’orgoglio partenopeo vuole vedere altro.