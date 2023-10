Corriere della Sera – Si pensa al ritorno di Ibrahimovic per il Milan

Il Milan sta affrontando difficoltà non solo in termini di risultati sportivi, ma anche dal punto di vista dell’ambiente e delle dinamiche all’interno del club. Dopo le polemiche generate dalle dichiarazioni contro il Napoli di Rafael Leao e Olivier Giroud, emerge la necessità di avere una figura di leadership sul campo che possa ripristinare l’equilibrio nello spogliatoio. La mancanza di personalità e il rischio di caos in determinate situazioni critiche sono preoccupazioni evidenti.

Si suggerisce che potrebbe essere fondamentale avere una figura dirigenziale in grado di affrontare queste problematiche, e il nome più promettente per questo ruolo sembra essere Zlatan Ibrahimovic. Tuttavia, Zlatan sta valutando attentamente se accettare questa responsabilità, poiché dopo 25 anni di carriera calcistica sta godendosi una vita senza gli impegni quotidiani legati agli allenamenti e alle partite.

Inoltre, Zlatan si è dedicato a diverse attività imprenditoriali, tra cui il padel, l’immobiliare, la moda e le app, il che potrebbe rappresentare un ostacolo da superare per accettare un ruolo dirigenziale. La questione dei suoi numerosi contratti pubblicitari personali potrebbe anch’essa rappresentare un aspetto da considerare in questa decisione. In generale, sembra che il Milan stia cercando una figura di leadership all’interno del club per affrontare le sfide attuali, ma la decisione di Zlatan non è ancora stata presa.