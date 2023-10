TuttoSalernitana.com – Inzaghi analizza il Napoli e si concentra sugli azzurri: domani in Coppa Italia molte rotazioni contro la Samp per i granata

Inzaghi è già concentrato sul match di sabato pomeriggio contro il Napoli, previsto tra le mura amiche dello stadio Arechi di Salerno.

Come riportato dal sito di TuttoSalernitana.com, infatti, la squadra di Iervolino domani sfiderà la Sampdoria per i sedicesimi di finale di Coppa Italia e il tecnico è pronto a rivoluzionare la squadra titolare per inserire diversi innesti e avere forze fresche sia a livello fisico che mentale per la battaglia contro gli azzurri in campionato. Sono previsti tantissimi cambi per concentrarsi al meglio su un match che, oltre ad essere un derby, sa già di partita fondamentale per respirare in classifica ed allontanarsi dalla zona retrocessione.