Paulo Condò: “Il Napoli ha reagito con orgoglio”

Paulo Condò, ha fatto il punto sulla partita su Repubblica.

“Portate a spasso la scorsa stagione da un Napoli irripetibile – ma ieri ci ha provato, e dal fondo è risalito almeno per il pareggio – le tre grandi del Nord viaggiano verso una lotta per lo scudetto che pare riservata a loro. Stasera Fiorentina e Atalanta proveranno a inserirsi nella zona grigia già abitata dal Napoli, ma Inter, Juve e Milan sembrano ormai al di là delle nuvole. Lo scontro diretto del Maradona è stato un duello di qualità e alta intensità, che il Milan nel primo tempo ha tirato dalla propria parte con la rabbia fredda di chi si sente in discussione (ed era ora) e il Napoli ha recuperato con l’orgoglio di chi non vuol chiudere qui con la gloria”.