Pallone d’oro 2023, non manca il Napoli: record per Osimhen e Kvara

In attesa della cerimonia di stasera, ancora una volta il favorito è Leo Messi. Tra i 30 candidati in lizza per il tanto sognato Ballon d’or, si sente anche un po’ di Napoli in questa edizione. Grandi protagonisti Osimhen e Kvara che siglano un traguardo storico per la squadra partenopea: Osimhen si piazza in Top 10 e Kvara al 14esimo posto, prima di loro solo Cavani e Higuain riuscirono nell’impresa della Top 20 fermandosi nelle file delle ultime posizioni. Di seguito, la classifica della Top 20 anticipata da Goal.com:

1)Messi

2)Haaland

3)Mbappé

4)Vinicius Jr

5)De Bruyne

6)Rodri

7)Gundogan

8)Osimhen

9)J.Alvarez

10)Lewandowski

11)Bellingham

12)B.Silva

13)Benzema

14)Kvaratskhelia

15)Lautaro Martinez

16)Saka

17)E.Martinez

18)Odegaard

19)Salah

20)Musiala