Victor Osimhen è alle prese con l’infortunio muscolare rimediato durante il suo appuntamento con la Nazionale nigeriana.

Stando alle ultime notizie riportate da Il Mattino, pare che l’attaccante voglia già tornare in campo perché non percepisce dolore alla coscia. Non comprende i quaranta giorni di stop, sottovalutando il problema che ha e non capendo i segnali che arrivano dai suoi muscoli.

Da valutare le sue condizioni nelle prossime settimane.