Fedele: “Il Napoli si gioca il quarto posto con Atalanta, Fiorentina e Lazio”

L’ex dirigente sportivo Enrico Fedele è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del Napoli e di Rudi Garcia. Ecco cosa ne pensa:

“Mi piacerebbe sapere che cosa ci si aspetta dal Napoli e dal presidente e credo che sarebbe più onesto guardare a quanti punti la squadra sta dalla quinta piuttosto che dalla prima in classifica. Il Napoli con Fiorentina e Atalanta si gioca la quarta posizione e meno male che Roma e Lazio stanno facendo peggio. Mi auguro che il Napoli possa smentire il fatto che De Laurentiis è entrato negli spogliatoi tra il primo ed il secondo tempo anche se il Corriere dello Sport è un giornale troppo serio per scrivere una notizia non vera. Se così fosse Garcia avrebbe un solo obbligo, quello di consegnare al presidente le chiavi del suo ufficio per fargli fare la formazione. Non facendolo l’allenatore farebbe la figura di un sopravvissuto che ormai è fuori da tutti i giochi”.