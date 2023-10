Fedele: “Ieri gesto gravissimo di ADL a fine primo tempo”

Enrico Fedele ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli ai microfoni di Radio Marte: “De Laurentiis si è fatto sentire all’intervallo e la sua voce ha prodotto i frutti sperati, dando il via alla reazione del Napoli? Mi auguro che la società possa smentire questa notizia, scritta da giornali molto autorevoli, perché se confermata, secondo me, sarebbe qualcosa di gravissimo. Se fosse vero, Garcia avrebbe un solo obbligo: dire al presidente che gli consegna le chiavi dello spogliatoio e che può fare lui la formazione. In caso contrario, fa la figura del sopravvissuto”.