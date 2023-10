Marolda su Osimhen: “È già un ex Napoli. La vicenda TikTok? Un pretesto per allontanarsi”

Francesco Marolda, giornalista sportivo e tifoso del Napoli, ha parlato a Televomero della situazione del Napoli ed in particolare di Victor James Osimhen, rivelandosi pessimista riguardo il suo possibile futuro in maglia azzurra. Ecco le sue parole:

“Il rinnovo del contratto di Osimhen può esserci se conviene a entrambe le parti e se ci saranno delle soluzioni per favorire l’uscita. Secondo me il nigeriano è già un ex del Napoli, ha saltato già delle partite e poi ci sarà l’impegno in Coppa d’Africa che solitamente non porta bene. Con tutto il rispetto per la sua famiglia, per lui e chi lo segue, ma la vicenda “TikTok” è stata un banale pretesto per non prolungare il rapporto“.