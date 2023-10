Ecco il programma delle partite di oggi

Questa domenica prosegue la decima giornata di Serie A, con quattro partite in programma, tra cui due big match di alto livello come Inter contro la Roma e Napoli contro il Milan. Inoltre, si svolgerà anche l’undicesimo turno di Serie B e l’undicesimo di Serie C. Di seguito è riportato il programma calcistico del 29 ottobre, che comprende anche le partite dei principali campionati europei:

FRANCIA – Ligue 1

13:00 Brest – Paris SG

15:00 Lilla – Monaco

15:00 Metz – Le Havre

15:00 Montpellier – Tolosa

17:05 Rennes – Strasburgo

20:45 Marsiglia – Lione

GERMANIA – Bundesliga

15:30 Francoforte – Dortmund

17:30 Leverkusen – Friburgo

INGHILTERRA – Premier League

14:00 West Ham – Everton

15:00 Aston Villa – Luton

15:00 Brighton – Fulham

15:00 Liverpool – Nottingham

16:30 Manchester Utd – Manchester City

ITALIA – Serie A

12:30 Cagliari – Frosinone

15:00 Monza – Udinese

18:00 Inter – Roma

20:45 Napoli – Milan