Perde ancora una volta l’Union Berlino, la cui crisi non vede fine, e perde per la decima volta consecutiva. Il prossimo avversario del Napoli in Champions League è stato sconfitto per la settima volta di fila in Bundesliga, stavolta contro il Werder Brema. La squadra allenata da Fischer perde per 2-0 con l’autogol di Knoche e il gol di Ducksch.