De Giovanni: “Napoli e Salerno città sorelle, triste dover vietare la trasferta”

Lo scrittore napoletano, Maurizio De Giovanni, è intervenuto a Radio Marte durante il programma radiofonico Marte Sport Live.

De Giovanni commenta, in occasione del derby campano che vedrà protagoniste Salernitana e Napoli allo Stadio Areche di Salerno, la decisione da parte del Casms per quanto riguarda la trasferta vietata ai tifosi azzurri residenti in Campania.



Il Casms, organo tecnico del Viminale, attraverso una nota ufficiale, ha deciso di vietare la vendita dei biglietti ai tifosi del Napoli residenti nelle province di Napoli, Caserta, Avellino e Benevento.

Ecco la nota: “Divieto di vendita per tutti i settori dello stadio ai residenti nelle province di Napoli, Caserta, Avellino, Benevento. Vendita dei biglietti del settore ospiti esclusivamente ai residenti fuori dalla Regione Campania, purché sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione del Napoli”.

Ecco le parole dello scrittore partenopeo: “Sono abbastanza rammaricato. Napoli e Salerno sono città sorelle. Per me è triste pensare che non possono festeggiare insieme i successi dell’altro. È brutto dover pensare di arrivare a vietare le trasferte per evitare problemi”.