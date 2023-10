CdS – Napoli-Milan, la sfida più delicata per Garcia e Pioli

Si avvicina il big match di domenica sera: allo stadio Diego Armando Maradona il Napoli di Rudi Garcia ospiterà il Milan di Stefano Pioli.

Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, sono ore tormentate per i due tecnici.



Da una parte c’è Rudi, con il presidente che gli gira intorno praticamente tutti i giorni per cercare di scacciare via ogni forma di negatività.

La partita con la Fiorentina ha lasciato troppo amaro in bocca, nonostante i due successi lontano da Napoli con Verona (1-3) e Union Berlino (0-1).



Ma dall’altra parte c’è uno Stefano Pioli che non è più tranquillo del suo collega francese, soprattutto dopo la sconfitta interna contro la Juventus (0-1) e la batosta ricevuta da Mbappé e compagni (3-0).

Il Milan arriverà a Napoli con la voglia di strappare i tre punti e portarli a casa, cosa che è già abituato a fare il suo allenatore, che a Napoli ha vinto con il Chievo nel 2011, con il Bologna e la Lazio, con entrambe per ben due volte e infine col Milan: tre volte dal 2020 al 2022, ma c’è un pareggio che vale più di un successo e che gli ha permesso di volare in semifinale di Champions.