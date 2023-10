Ugolini: “Anguissa non va rischiato: le ultime sui probabili undici di Garcia”

Durante la trasmissione Radio Goal, in onda su Radio KissKiss, Massimo Ugolini ha parlato di Napoli-Milan. In particolare, si è soffermato sugli azzurri e sulla probabile formazione che scenderà in campo.

Di seguito le sue parole: “Tutti gli indizi portano a Raspadori dal primo minuto. Ha fatto prestazioni importanti, un gol fondamentale, e sta dimostrando di valere i soldi spesi l’anno scorso dal Napoli”.

Poi Ugolini ha continuato: “Però Garcia ha ancora tempo per riflettere sul ballottaggio con Simeone. Il Cholito sta faticando a trovare il feeling con la porta come l’anno scorso. Su Anguissa sarei prudente, e quindi aspettiamo gli ultimi allenamenti. Poi Cajuste deve riscattare un primo tempo a Berlino abbastanza incolore, ma aspettiamo di capire anche la condizione degli altri tipo Elmas. Anche Mario Rui secondo me ha più possibilità di partire titolare, perché con lui Kvaraskhelia ha trovato sicuramente una spalla migliore”.