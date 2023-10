Napoli-Milan, ci guardano tutti: copertura televisiva in 5 continenti!

Domenica alle 20:45 il Napoli scende in campo contro il Milan. Al Maradona gli azzurri hanno l’obbligo di vincere se vogliono continuare a inseguire il sogno scudetto. Attraverso il sito ufficiale, la SSC Napoli informa che la sfida verrà seguita in tutto il Mondo, con la copertura televisiva in ben 5 continenti.

Negli Usa Napoli-Milan sarà trasmessa da CBS, in diretta su Paramount+ (OTT). In Medio Oriente e Nord Africa sarà trasmessa da da Starzplay (OTT) e da Abu Dhabi Media su Abu Dhabi Sport Premium 1 (canale lineare). In Russia la gara sarà trasmessa su Match Football 1 (canale lineare), su MATCH (canale lineare) e sulle proprie piattaforme digitali. Ovviamente, sarà trasmessa dalle maggiori nazioni europee e nordamericane, in Canada e paesi asiatici come la Cina. Collegamenti previsti in Cambogia, Indonesia, Filippine, Mongolia, Nepal, Pakistan, Singapore, Sri Lanka, Taiwan, Thailandia e Vietnam.