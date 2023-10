Napoli di Garcia, attacco da record: azzurri in testa in 5 speciali classifiche

Il Napoli di Rudi Garcia risulta primo in Serie A in cinque speciali classifiche: nonostante questo, il gioco degli azzurri non sembra essere convincente e il tecnico è ancora sotto osservazione, con De Laurentiis che non lascia il centro di Castel Volturno.

Ne parla oggi il Corriere dello Sport, ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione: “La squadra di Garcia, secondo le statistiche della Lega, è la prima in Serie A per il possesso palla (33’31”) davanti alla Fiorentina di Italiano; per i tiri in porta (166); per pali e traverse (8, come Frosinone e Roma); per i calci d’angolo (60); e ha il secondo attacco alle spalle dell’Inter capolista (20 gol come la Roma, contro i 24 dei nerazzurri). Gli azzurri sono in testa anche alla classifica italiana dei fuorigioco – 21, come l’Empoli – a conferma che la produzione offensiva resta notevole: il fatto, però, è che la squadra non convince. Non convincono il gioco e la condizione atletica. Il ritardo dal primo posto è di cinque punti, e le due sconfitte in nove giornate sono arrivate negli scontri diretti con Lazio e Fiorentina; poi, pareggi con Bologna e Genoa; e vittorie con Frosinone, Sassuolo, Udinese, Lecce e Verona. Un elenco che parla da sé“.