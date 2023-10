L’ex Renica: “Il Milan faceva male anche al mio Napoli. Vice Osimhen? Vi dico la mia”

Alessandro Renica è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. L’ex difensore ha parlato della sfida tra Napoli e Milan, in programma domenica sera al Maradona. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Tutti ci aspettavamo una reazione del Napoli dopo il periodo buio e le due sconfitte contro Real Madrid e Fiorentina. Il Napoli a Verona ha fatto una bellissima partita, a Berlino non ha giocato bene, ma ha portato a casa lo stesso il risultato ed è un segnale positivo. L’anno scorso giocava sempre bene e quando non lo faceva andava in difficoltà. Quest’anno la cosa positiva è che anche se non giochi bene puoi vincere. Quando vinci il morale va sempre su, anche se non giochi benissimo e questo di dà consapevolezza, autostima e tranquillità. Vedremo domenica che sarà la prova del nove. Il Milan col Napoli fa sempre bene, l’anno scorso ha disturbato il cammino del Napoli. Il Milan è una squadra che anche al mio Napoli faceva male, è una squadra un po’ scorbutica. Il Napoli ci arriva più sereno del Milan all’appuntamento di domenica. Ancora non si capisce che il calcio è imprevedibile ed ogni partita ha una storia a sè. Secondo me domenica giocherà Raspadori perchè i due centrali del Milan sono molto fisici e massicci. Osimhen soffrì contro i centrali del Milan, mentre Raspadori potrebbe impensierire di più la difesa rossonera. Il Napoli è coperto in attacco. L’importante sarà anche legger bene la partita ed eventualmente correggere qualcosa, anche perchè coi cinque cambi puoi intervenire in maniera massiccia sul match. Natan? Lo voglio studiare ancora un po’, ma mi sembra un buon difensore. E’ bravo tecnicamente e poi è forte fisicamente, ha i tempi giusti ed il giusto temperamento. promette bene il brasiliano”.