Gevi Napoli omaggia Maradona contro la Virtus Bologna: un ospite speciale per la gara

La bellezza dello sport sta nell’unione e quando due di questi si incrociano nasce la magia. Come riporta l’edizione odierna de La Repubblica lunedì sera andrà in scena una partita di basket speciale, Gevi Napoli-Virtus-Bologna. Infatti ci sarà un po’ di calcio sia sugli spalti che sul campo con un omaggio a Diego Armando Maradona. In basso un estratto dell’articolo:

“Una riguarda il compleanno Diego Maradona, lunedì 30, giorno del suo “compleanno”. La Gevi giocherà con una canotta stile Argentina, e inviterà al palazzetto anche Kvaratskhelia, grande appassionato di basket, nella gara che disputerà contro la Virtus Bologna lunedì sera”.