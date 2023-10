Fassone: “Vi dico chi potrebbe tornare sulla panchina del Napoli. De Laurentiis? Imprenditore fai da te”

Marco Fassone è stato intervistato a Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal. L’ex dirigente di Napoli e Milan ha elogiato il modello imprenditoriale di Aurelio De Laurentiis. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Mazzarri in futuro potrebbe tornare al Napoli, ha fatto benissimo e merita una grande panchina. Non credo nel breve periodo, perché la presenza di De Laurentiis a Castelvolturno dimostra grande fiducia all’attuale allenatore. Gli imprenditori italiani sono a capo di tre club che difficilmente hanno avuto bilanci in rosso, soprattutto De Laurentiis.

Poi ci sono una serie di club che attraggono capitali esteri perché costano meno rispetto ad altri tipi di franchigie negli altri paesi. Si pensa che l’Italia abbia ancora margini di crescita, e quindi lo vedono come un investimento importante. De Laurentiis ha lo spirito imprenditoriale, di fare tutto da sé, che ti può portare nel lungo periodo sicuramente più danaro.

Ma un conto è come gestisci le cose di casa tua, un altro è dover rendere conto anche ad altri 19 presidenti di Serie A. Lì è un’altra storia, perché bisogna avere un’idea comune. Il sistema arabo in questo momento ha posizionato il calcio al centro del suo progetto di espansione del paese. Sviluppo territoriale e investimenti importanti, e l’Arabia è una delle candidate più quotate per ospitare i più grandi eventi calcistici dei prossimi anni”.