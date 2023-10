De Giovanni: “Spalletti non ci è mai riuscito, che ridere se ci riuscisse Garcia”

Maurizio De Giovanni è intervenuto a Radio Marte per parlare del Napoli e della sfida contro il Milan in programma per domenica.

Ecco le sue parole: “Luciano Spalletti non è mai venuto a capo del Milan di Stefano Pioli, ha sempre avuto difficoltà. Neanche quando ha vinto all’andata grazie a Simeone, ha avuto vita facile. Un Napoli balbettante e che non riesce ad imporre il suo gioco e la sua classe, magari, potrebbe mostrare un’inversione di tendenza domenica sera”.

Poi De Giovanni ha continuato: “Sarebbe molto divertente se Rudi Garcia venisse a capo di un Milan che Spalletti non sapeva sconfiggere mai allo stadio Maradona”.”La squadra di Stefano Pioli viene da una sconfitta bruciante in campionato, e mi riferisco a quella contro la Juventus, più un’altra cocente batosta in Champions League contro il PSG. Sarebbe bello che il Napoli, proprio in questa partita così delicata, confermasse quanto di buono mostrato nelle ultime uscite stagionali”.