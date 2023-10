CdM- La chiave tattica della sfida col Milan: la scelta in attacco

Mancano pochi giorni alla sfida tra Napoli e Milan. Al Maradona ci sarà la prova del nove per Rudi Garcia. Aurelio De Laurentiis gli aveva concesso due settimane per poterlo convincere. Verona, Union Berlino e Milan il trittico da non sbagliare: bene le prime due, ora mancano solo i rossoneri per poter rimettere le cose a posto. Il Corriere del Mezzogiorno presenta così il big match:

“Il Milan proverà ad asfissiare le fonti di gioco del Napoli, a spegnere la manovra degli uomini di Garcia per provare a far male con le accelerazioni di giocatori come Leao, Theo o Pulisic.

Il Napoli dovrà lavorare tanto sul palleggio sotto pressione, sviluppare delle soluzioni. Dalle scelte di Garcia s’intuirà anche il piano-gara: Raspadori va verso la conferma, Simeone si candida per un’alternativa di gioco, Mario Rui alza il livello qualitativo del gioco e punta alla terza gara da titolare”.