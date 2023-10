Ventola: “A Verona ho visto un buon Napoli, si fa fatica a capire il Napoli quest’anno”

L’ex attaccante Nicola Ventola ha parlato ai microfoni della Bobo Tv del momento di forma del Napoli e delle ultime 2 sfide degli azzurri. Ventola era a Verona nell’ultima sfida di campionato degli azzurri, lì dice di aver visto un buon Napoli. Queste le sue parole: “Io ero a Verona in tribuna e devo dire che non ho visto un brutto Napoli, va bene che era il Verona ma un primo tempo del genere lo devi comunque fare. Vedevo una squadra alta e aggressiva che andava a recuperare la palla alta. Contro il Real Madrid ha giocato quasi alla pari. Con l’Union Berlino invece hanno giocato più bassi ed hanno aspettato. Il Napoli di quest’anno si fa fatica a capire, fa partite in cui pressa alto ed altre in cui gioca da attendista. Non si capisce che concetto di gioco abbia, ogni partita è un qualcosa di diverso, con l’Union l’ha risolta il georgiano”.