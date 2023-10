Ssc Napoli, il report di allenamento del 26 ottobre. La nota sull’assenza di Osimhen

La Ssc Napoli, attraverso il suo sito ufficiale, ha reso noto il report di allenamento del giorno 26 ottobre. Nello stesso, è stato reso noto il motivo dell’assenza di Victor Osimhen. Il presidente Aurelio De Laurentiis si è presentato nuovamente all’allenamento al fianco del tecnico Rudi Garcia.

“Dopo il successo a Berlino in Champions League, il Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center.

Gli azzurri preparano il match contro il Milan in programma domenica allo Stadio Maradona per la decima giornata di Serie A (ore 20.45). La squadra ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con attivazione a secco e torello. Successivamente il gruppo è stato impegnato in lavoro tattico e partitina a campo ridotto. Anguissa ha svolto la prima parte di allenamento con la squadra e di seguito lavoro personalizzato. Assente Osimhen che si è accordato col Presidente De Laurentiis per alcuni giorni di permesso per motivi personali”.