Repubblica – Meret mette le critiche alle spalle, bene con il Verona e con l’Union

L’edizione odierna de La Repubblica scrive a proposito di Alex Meret. Il portiere, con le due recenti prestazioni contro Verona (in cui è stato uno dei migliori) e Union Berlino (in cui ha dimostrato una buona attenzione), ha messo alle spalle le critiche con degli interventi di alto livello. Con il Milan, prosegue la testata, il portiere andrà a caccia del tris in una gara in cui la squadra sarà alla ricerca della verità. La ricetta per farcela? La grinta. Servirà per fermare i rossoneri? Al Maradona l’ardua sentenza.