Radio Marte – Azzurri a lavoro: ADL continua a seguirli a Castel Volturno

Il Presidente Aurelio De Laurentiis continua a stare vicino alla sua squadra. Dopo i colloqui delle scorse settimane, anche oggi il Patron azzurro è a Castel Volturno per seguire la ripresa degli allenamenti del Napoli dopo il giorno di riposo. Questa volta il suo intento è solo quello di non lasciare soli i suoi ragazzi, non dovrebbero esserci incontri o confronti con nessuno. Solo sostegno da parte di ADL in questi giorni che mancano al delicato match con il Milan che potrebbe rilanciare definitivamente gli azzurri in campionato. A riportarlo è Radio Marte.