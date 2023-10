Giacomo Raspadori è il calciatore italiano che ha segnato più gol in Champions League. Sono 5 le reti gonfiate dall’attaccante partenopeo, dalla doppieta contro l’Ajax al gol vittoria a Berlino. Nonostante non sia un titolarissimo Raspa non si fa trovare impreparato. Con Victor Osimhen infortunato, Jack scalpita e segna regalando sogni europei a tutti i tifosi e portando a casa non solo punti necessari per il passaggio del girone, ma anche soddisfazioni personali importanti.