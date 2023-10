Montefusco sicuro: “ADL fondamentale per superare il periodo no”

Vincenzo Montefusco, ex allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo per parlare del Napoli e di De Laurentiis. Ecco cosa ne pensa:

“Nel Napoli mancano calciatori di grande personalità, quindi c’era bisogno di una voce importante come quella di De Laurentiis. La presenza di ADL è temuta da tutto il gruppo ed è stata fondamentale per riunire e compattare calciatori e allenatore. Ora sembra essere tornata l’armonia, poi i risultati fanno il resto. Il Napoli non è quello discontinuo visto finora, bisogna avere fiducia e tornare forte. Il tutto, però, senza fare paragoni: basta parlare di Spalletti! Si pensi solo al Napoli che deve riprendersi e deve sistemarsi dopo i problemi di inizio stagione”.