Mago Forest: “Napoli? Amo tantissimo la città, Kvara è un mago”

Michele Foresta, in arte Mago Forest, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, parlando del Napoli calcio e della città. Ecco cosa ha dichiarato:

“Sono un tifoso della città di Napoli, ci ho trascorso periodi bellissimi vicino Pozzuoli. Quando torno a Napoli è una gioia per l’anima. Il Mago Kvaratskhelia? La parola mago nel calcio è ricorrente, il grande Mago è stato Helenio Herrera, anche Zola veniva chiamato Magic Box. Poi Zola ha giocato anche a Napoli ed ha imparato lì a fare il mago. Tra Luis Alberto e Kvaratskhelia? Sono due grandi campioni, prenderei il loro dna e li clonerei. L’ultimo passaggio di Kvaratskhelia, con la magia per Raspadori, è una vera e propria magia. Ubriaca tutti per poi regalare una palla così. Osimhen? Non è un mago, è un supereroe. Il pubblico vuole vedere la maschera ma vuole vedere cosa c’è dietro la maschera, lui interpreta bene sia il ruolo di calciatore che di attore”.