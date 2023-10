Il Mattino – Osimhen fa tremare ancora: si allungano i tempi di recupero

Mancato rinnovo, nervosismo per alcuni problemi fuori dal campo, intervista a Tv Play. E ora anche l’infortunio. Victor Osimhen è quell’amore che ti lascia sveglio la notte. Ci tieni, ma non ti fa stare tranquillo. Un amore travagliato quello col Napoli. L’edizione odierna de Il Mattino aggiunge altre preoccupazioni per i tifosi azzurri. Pare, infatti, che il nigeriano resterà ancora più tempo del previsto fuori dal campo. Lo stop non sarà breve, il ritorno avverrà a fine novembre o inizio dicembre. Il problema muscolare lo terrà fermo almeno trenta giorni. Il dottor Canonico segue la riabilitazione di Osimhen senza drammi: saprà quando sarà il momento giusto per tornare.