Napoli-Milan è il crocevia della stagione. Se il Napoli vuole difendere lo scudetto riconfermandolo, non può sbagliare la sfida coi rossoneri. E’ evidente, però, che il successo non può arrivare sempre tirando una volta in 95 minuti. Difficilmente Rudi Garcia farà turnover domenica. “Certo nelle scelte il francese si sta rivelando un integralista – scrive Il Mattino – la gara in Germania consigliava un turnover perché i big sono stanchi. Lo sono Lobotka, Di Lorenzo e Politano”.