Il Mattino – Natan si è preso il Napoli: svelato il motivo per cui non giocava a inizio stagione

Un tackle duro e perfetto per bloccare un contropiede pericolosissimo con tanto di urlo a caricare la squadra. Così Natan ha conquistato tutti martedì sera all’Olympiastadion. Stamattina Il Mattino elogia il giovane brasiliano. Rudi Garcia non l’ha impiegato subito nonostante il reparto difensivo presentasse delle defezioni importanti e necessitava rimpiazzi. La lunga assenza di Natan ha iniziato a destare più di una preoccupazione e perplessità sul suo conto. Ed invece Garcia ha voluto semplicemente preservare il sudamericano prima di lanciarlo nella mischia. Lo stesso tecnico ha poi rivelato di averlo voluto preservare per per un leggero problemino fisico.