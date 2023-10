Gazzetta – La bellezza può attendere, però non negate che l’anno scorso ci si divertiva di più

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza il Napoli. I partenopei hanno degli obiettivi fondamentali da raggiungere, gli ottavi in Champions e riacciuffare Milan, Inter e Juventus. La rosea sottolinea come non si tratti più del Napoli dello scorso anno, ma non è il momento di pensare all’estetica del gioco. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Non è il caso di ingaggiare una guerra ideologica su atteggiamenti più o meno offensivi: ci sono gli ottavi da raggiungere al più presto e, in campionato, le tre fuggitive da inseguire. La bellezza può attendere. Un giorno Garcia potrà dedicarsi all’estetica: saranno i risultati a celebrarlo o crocifiggerlo. E il suo calcio ha pochi punti in comune con quello di Spalletti. A un osservatore, però, non negate un’osservazione: l’anno scorso ci si divertiva di più”.