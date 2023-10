Giovanni Galli, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Kiss Kiss Napoli riguardo al big match di domenica sera Napoli-Milan. Ecco cosa ne pensa:

“Il Napoli dovrà dare delle risposte, ma ancora non sono convinto che il cambio della guida tecnica abbia portato dei benefici e lo dico rispettando Garcia. Ora c’è un calcio diverso, il Napoli l’anno scorso si divertiva. Oggi non vedo uno nel Napoli che sorride, tranne Raspadori. Vuol dire che c’è qualcosa che non funziona”.