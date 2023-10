Fedele: “ADL? Fa l’insegnante di sostegno a Garcia, su Napoli-Milan…”

Enrico Fedele, dirigente, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del match di domenica sera Napoli-Milan. Ecco cosa ne pensa:

“Domenica è la prova del nove, per il Napoli? No, più per il Milan, che rischia seriamente un cambio di allenatore in caso di sconfitta. Se il Napoli perde, invece, non c’è sostituto che possa rimpiazzare Garcia, quindi è solo Stefano Pioli a rischiare la panchina. De Laurentiis sta facendo l’insegnante di sostegno di Garcia, che ha voluto cambiare tutto rispetto a Spalletti. De Laurentiis voleva una sterzata ed avrebbe cambiato il mister durante la sosta, ma non ha trovato un’alternativa valida ed è intervenuto in prima persona, per paura che arrivasse il ‘mammone’, quello che un tempo si usava per spaventare i bambini”.