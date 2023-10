De Paola: “Napoli-Milan? Gli azzurri sono i favoriti, vi spiego”

Paolo de Paola, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo per parlare del match Napoli-Milan di domenica sera. Ecco cosa ne pensa:

“Napoli e Milan sono due squadre che hanno bisogno di verifiche, ma i rossoneri vivono una situazione più allarmante. Soprattutto in difesa. Lo si è visto anche nei big match in Serie A, il Milan non ha un sistema e dei singoli capaci di tenere botta contro i grandi attaccanti. Thiaw ha dimostrato di avere un debole tecnico, persino su Kean ci è cascato e si è beccato un rosso. In assoluto, Pioli parla di un Milan sicuro, ma non ha ancora fatto un solo gol in Champions. La fase offensiva è da bocciare! Il Napoli visto in Champions, invece, dimostra che Garcia sta curando soprattutto il non prenderle. E poi in attacco si stanno ritrovando dei meccanismi positivi. Si sta rivedendo un Napoli più sicuro, insomma”.