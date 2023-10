De Maggio: “Nel percorso Kvara può diventare più forte di Kakà, può fare una carriera più brillante del brasiliano”

Il giornalista Valter De Maggio ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli di Kvicha Kvaratskhelia e della sua carriera futura. Secondo De Maggio il georgiano può avere potenzialmente una carriera migliore di quella di Kakà. Queste le sue parole: “Nel percorso Kvara può diventare più forte di Kakà. Il brasiliano al primo anno al Milan vinse lo Scudetto, così come Kvaratskhelia a Napoli, ma in una piazza che non lo vinceva da 33 anni. Il goergiano potenzialmente può fare una carriera più importante e brillante del brasiliano, questo voglio ripetere”.