Collovati: “Il Napoli sta crescendo, Raspadori? Mi ha colpito”

Fulvio Collovati, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Kiss Kiss Napoli riguardo al Napoli e a Jack Raspadori. Ecco cosa ne pensa:

“Natan è veloce, rapido, bravo di testa, sa stare addosso all’uomo e sa anche impostare il gioco dal basso. Il Napoli è cresciuto, bisognava aver pazienza. Milan? Perdere col PSG ci può stare, ma perdere così è diverso, non ha fatto nemmeno un tiro in porta. Il Napoli ha sì perso col Real Madrid, ma se l’è giocata. Gli allenatori contano, ma contano di più i calciatori in campo. Trovo che il Milan sia in difficoltà in questo periodo, si chiuderà col Napoli e agirà di rimessa. Il Napoli dovrà stare attento a non scoprirsi troppo. Raspadori? Ha fatto un grandissimo gol a Berlino, libera gli spazi per i compagni, si allarga e a volte fa anche il trequartista. E’ un buon giocatore, credevamo tutti che a Berlino giocasse Simeone ed abbiamo sbagliato tutti”.