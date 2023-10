CdS – Osimhen a Berlino? No! La privacy è sacra. Il punto

Victor Osimhen ha subito un infortunio in nazionale che lo terrà lontano dal campo per moltissimo tempo. Pare che i tempi di recupero sono destinati ad allungarsi. Intanto, nella notte precedente alla sfida di Champions contro l’Union Berlino, molti hanno visto il nigeriano partire per un volo per Francoforte. Il web si infiamma: deve fare scalo per andare a Berlino? Deve andare ad Hannover? Niente di tutto ciò. C’è una curiosità morbosa del mondo maschile e calciofilo che diventa assoluta e travolgente. Victor Osimhen non arriva a Berlino, magari sarà stato a Francoforte oppure ad Hannover o altrove, ma la privacy ha un suo sacrosanto diritto ed è vietato persino interpretare. Lo scrive il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna.