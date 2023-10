CdS – Giorno di riposo? Non per alcuni azzurri. Ecco chi ha svolto allenamento extra

Al ritorno dalla trasferta di Berlino, Rudi Garcia ha concesso una giornata di riposo ai calciatori azzurri, reduci da due gare giocate fuori casa. Tuttavia, non tutti lo hanno osservato, anzi, qualcuno si è regolarmente allenato al Konami Training Center di Castel Volturno. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, si tratta di una seduta di pochi amici. Ci è andato Mathias Olivera insieme ad altri elementi che non sono scesi in campo perché gli altri, nelle precedenti due partite, non si sono risparmiati.